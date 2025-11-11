Москва оставляет за собой право продлить ядерные ограничения в течение года

Российская сторона готова к продлению ограничений Фото: Минобороны России

Россия может объявить о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в любой момент до 5 февраля 2026 года. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.

«Объявить о том, что продлеваются количественные ограничения, можно в любой момент до 5 февраля», — сказал Лавров, передает ТАСС. Он отметил прозрачность ситуации относительно количественных уровней вооружений у России и США. Министр предложил взять год на анализ ситуации и переосмысление подходов к глобальной безопасности и стабильности.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к продлению ограничений и это не связано с тем, что «сроки поджимают». Он напомнил, что ранее ДСНВ был продлен сразу после вступления Джо Байдена в должность президента США — за несколько дней до истечения первоначального срока. При этом министр отметил, что продлить сам договор гораздо сложнее, чем добровольно заявить о соблюдении количественных параметров.

Продолжение после рекламы

Президент России Владимир Путин 22 сентября на совещании с Совбезом РФ заявил о готовности России после истечения ДСНВ еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако он подчеркнул, что эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.