Москва оставляет за собой право продлить ядерные ограничения в течение года
Российская сторона готова к продлению ограничений
Россия может объявить о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в любой момент до 5 февраля 2026 года. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.
«Объявить о том, что продлеваются количественные ограничения, можно в любой момент до 5 февраля», — сказал Лавров, передает ТАСС. Он отметил прозрачность ситуации относительно количественных уровней вооружений у России и США. Министр предложил взять год на анализ ситуации и переосмысление подходов к глобальной безопасности и стабильности.
Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к продлению ограничений и это не связано с тем, что «сроки поджимают». Он напомнил, что ранее ДСНВ был продлен сразу после вступления Джо Байдена в должность президента США — за несколько дней до истечения первоначального срока. При этом министр отметил, что продлить сам договор гораздо сложнее, чем добровольно заявить о соблюдении количественных параметров.
Президент России Владимир Путин 22 сентября на совещании с Совбезом РФ заявил о готовности России после истечения ДСНВ еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако он подчеркнул, что эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) представляет собой международное соглашение, направленное на ограничение ядерных вооружений. Суть договора заключается в следующем: он предусматривает меры по сокращению и ограничению количества наиболее мощных и дальнобойных ядерных вооружений. В частности, устанавливаются лимиты на число развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, тяжелых бомбардировщиков, а также количество ядерных боеголовок, находящихся на этих носителях.
