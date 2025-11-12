Логотип РИА URA.RU
Средняя стоимость поддержанного автомобиля опустилась до рекордных значений

Средняя стоимость поддержанной машины снизилась до 2 миллионов рублей
12 ноября 2025 в 10:01
Поддержанные авто не старше 15 лет стоят в среднем по 2 миллиона рублей

Поддержанные авто не старше 15 лет стоят в среднем по 2 миллиона рублей

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Средняя стоимость подержанной машины на российском рынке опустилась почти до 2 миллионов рублей. Отечественные машины сейчас стоят примерно по 700 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авто.ру».

«В октябре 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на российском рынке опустилась почти до двух миллионов рублей. В то же время средняя цена отечественного автомобиля держится на границе 700 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Покупательская активность продолжает восстанавливаться: количество просмотров объявлений выросло на 17%. На вторичном рынке наблюдается сближение позиций продавцов и покупателей, что может привести к балансу между спросом и предложением. Наибольшее снижение цен в октябре продемонстрировали Datsun mi-DO, Lifan Solano, Lada 2110, Skoda Superb и Lada 4x4.

Почти в 70 регионах России зафиксировано снижение средней цены на автомобили с пробегом. Самое значительное падение отмечено в Вологодской области — более 9%, до 1,12 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области цена опустилась до 1,9 миллиона рублей, а в столичном регионе средняя стоимость подержанных автомобилей составила 2,57 миллиона рублей (снижение на 3%).

