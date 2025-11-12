Средняя стоимость поддержанного автомобиля опустилась до рекордных значений

Поддержанные авто не старше 15 лет стоят в среднем по 2 миллиона рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Отечественные машины сейчас стоят примерно по 700 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авто.ру».

«В октябре 2025 года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет на российском рынке опустилась почти до двух миллионов рублей. В то же время средняя цена отечественного автомобиля держится на границе 700 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Покупательская активность продолжает восстанавливаться: количество просмотров объявлений выросло на 17%. На вторичном рынке наблюдается сближение позиций продавцов и покупателей, что может привести к балансу между спросом и предложением. Наибольшее снижение цен в октябре продемонстрировали Datsun mi-DO, Lifan Solano, Lada 2110, Skoda Superb и Lada 4x4.

