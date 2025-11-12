Какие праздники отмечают 13 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 13 ноября 2025 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четверг, 13 ноября, в мире связан с качеством, добротой, симфоническим металлом и сосисками. В России отмечается два профессиональных праздника. Православные верующие чтят память преподобных Спиридона и Никодима, в народе — Спиридон и Никодим. В эту дату родились Георгий Бабакин, Вупи Голдберг, Елена Цыплакова, Михаил Черняк и Ольга Орлова. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 13 ноября 2025

Международный день слепых

Во всем мире 13 ноября отмечают Международный день слепых — дату, посвященную людям, утратившим зрение, и вопросам их социальной поддержки. Праздник приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи — французского педагога, основавшего в XVIII веке первую школу для незрячих детей.

Сегодня в мире более 120 миллионов слепых и около 160 миллионов слабовидящих. По данным ВОЗ, до 85% случаев потери зрения можно предотвратить при своевременном лечении. Основные причины — болезни глаз и постоянная нагрузка на зрение из-за гаджетов.

Незрячим помогают современные технологии: звуковые светофоры, голосовые помощники, устройства со шрифтом Брайля и собаки-поводыри. В России людей с нарушением зрения поддерживает Всероссийское общество слепых, созданное в 1925 году. Государство развивает безбарьерную среду, адаптирует учебные заведения, музеи и театры.

Всемирный день качества

Каждый год во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества (World Quality Day). Его инициировали Европейская организация качества, Японский союз ученых и инженеров, Американское общество по контролю качества при поддержке ООН, впервые праздник прошел в 1989 году.

Цель праздника — привлечь внимание к качеству товаров и услуг, их безопасности для человека и окружающей среды, соответствию международным стандартам и ожиданиям потребителей. Праздник напоминает о важности сертифицированных и лицензированных продуктов, а также о роли качества в здоровье, комфорте и устойчивом развитии общества.

Всемирный день доброты

Во всем мире 13 ноября отмечают Всемирный день доброты (World Kindness Day). Праздник появился в 1998 году, когда в Токио прошла первая конференция Всемирного движения за доброту, созданного годом ранее в Японии. Его цель — напомнить людям о важности сострадания, поддержки и взаимопомощи.

Главный символ праздника — открытое сердце, олицетворяющее искренность и доброту. В этот день не требуется особых традиций — каждый может проявить заботу по-своему: помочь пожилым, приютить животное, сказать комплимент или просто улыбнуться прохожему.

В России Всемирный день доброты впервые отметили в 2009 году флешмобом на Манежной площади, где участники, взявшись за руки, образовали «кольцо солидарности». Сегодня праздник объединяет десятки стран, напоминая: даже маленькое доброе дело способно изменить мир к лучшему.

День симфонического металла

Праздник симфонического металла — отмечается 13 ноября. Он возник в 1996 году благодаря шведской группе Therion и альбому Theli. Отличительные черты жанра — высокий женский вокал, оперное пение, симфонические инструменты, концептуальные альбомы и театрализованные шоу.

Популярные исполнители: Nightwish, Epica, Within Temptation, Xandria, Therion. В России жанр представлен группами Ария, Cathársis, Luna Aeterna. Темы песен варьируются от мифологии и истории до личных переживаний и фэнтези.

Праздник призван объединить поклонников жанра: его отмечают прослушиванием музыки, посещением концертов и тематических вечеринок, знакомясь с новыми группами и делясь любимыми композициями.

День рождения сосиски

День рождения сосиски отмечают 13 ноября. В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер впервые приготовил сочные колбаски из свиного и говяжьего фарша с добавлением специй и льда. В Гассельдорфе установлен памятник Ланеру с сосиской в руке.

Сосиски стали популярны в Германии, Австрии и США (в том числе в хот-догах). Существуют вегетарианские и сладкие варианты, а в СССР их начали выпускать по ГОСТу с разными сортами. Сегодня можно пробовать различные рецепты с соусами и приправами.

День осенней шали

День осенней шали отмечается 13 ноября. Шаль — традиционный платок из кашемира или козьего пуха, который согревает и украшает образ. Первые шали появились в XV веке в Индии, затем попали в Европу и Россию, где их ткали на мануфактурах Оренбурга, Воронежа и Павлового Посада.

Российские праздники 13 ноября 2025

День войск радиационной, химической и биологической защиты России

Профессиональный праздник военных химиков отмечается 13 ноября. Эти войска появились в годы Первой мировой войны, когда начали применять химическое оружие. В Красной армии подразделения химической защиты были созданы 13 ноября 1918 года, что считается днем основания РХБЗ.

Во время Великой Отечественной войны химические войска проводили разведку, ставили дымовые завесы и защищали войска от химических атак. Позднее они участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также в боевых действиях в Афганистане и Чечне.

День службы защиты государственной тайны ВС РФ

Профессиональный праздник специалистов, охраняющих государственные секреты отмечается 13 ноября. История службы начинается в 1918 году с создания подразделения Генштаба по работе с секретными документами.

Сегодня Восьмое управление Генштаба обеспечивает защиту информации, шифрование и предотвращение утечек, используя современные технологии. Специалистов готовят в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С. М. Штеменко.

Православный праздник 13 ноября 2025

День памяти преподобных Спиридона и Никодима

Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских XII века. Они 30 лет исполняли свое монашеское послушание в Киево-Печерской лавре, выпекая просфоры для Божественной Литургии. Спиридон пришел в монастырь уже зрелым человеком, выучил Псалтирь наизусть и посвятил жизнь молитве и труду.

Известен случай, когда во время печения просфор загорелась печь, и святой спас монастырь, накрыв огонь своей мантией: ткань осталась целой, а пожар был потушен. Никодим трудился вместе с ним, строго соблюдая монашеские обеты. Их мощи ныне покоятся в Антониевой пещере Киево-Печерской лавры.

Народный праздник 13 ноября 2025

Спиридон и Никодим

В народном календаре 13 ноября называли днем Спиридона и Никодима или «юровой». В этот день на Руси завершали подготовку к зиме: переселяли домашнюю птицу в утепленные закуты, отбирали слабых кур для забоя и готовили из них разнообразные блюда. Рыбаки на севере отправлялись ловить красную рыбу.

Существовали народные приметы: пение снегирей предвещало морозы, а щебетание воробьев — теплую погоду. По медвежьей берлоге определяли будущий весенний разлив рек. День считался защитным для дома и хозяйства — Спиридона и Никодима почитали как хранителей от пожаров, недугов и несчастий.

Чего нельзя делать 13 ноября 2025

Оставлять птицу и животных без присмотра, игнорировать подготовку к зиме.

Пренебрегать природными приметами (поведение птиц, погода).

Оставлять огонь без присмотра.

Перенапрягаться и браться за чрезмерно тяжелую работу.

Знаменитости, родившееся 13 ноября