С первым бизнесом прогорел: владелец «Шоколадницы» в ЯНАО о развитии своего дела в Арктике

Как предприниматель Павел Булатов развивает в Ноябрьске сеть разнопланового бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Павел Булатов — предприниматель из Ноябрьска, чей бизнес начинался с организации концертов и вырос до целой сети проектов: от транспортных услуг для нефтегазовых компаний до франшиз «Стардокс», «Теслабургер» и производства бутилированной воды. Он прошел путь от провала первой дискотеки до мультибизнеса, который развивается в сложных условиях Ямала. О том, почему образование не всегда помогает в бизнесе, как выживать в условиях дорогой логистики и почему он однажды попытался уйти в политику, Булатов рассказал в интервью URA.RU.

Бизнесмен Павел Булатов Фото: Страница в VK Павла Булатова

— Павел, расскажите о себе. Как вы пришли в бизнес, что или кто повлиял на ваш выбор? Как вы оказались в Ноябрьске?

— Я коренной ноябрянин. Здесь учился, здесь и работал. Учился в ГУСе на торгово-экономическом направлении, параллельно — в Тюменском государственном университете. Но, честно говоря, мне кажется, что в бизнесе помогает больше не образование, а желание и опыт. Тот фундамент, который дает университет, не всегда успевает за тем, что творится в экономике.

— Каков был ваш первый шаг в бизнесе? Может, еще в школе или студенчестве были попытки?

— Первый шаг был в 17 лет. Я уже был начальником BTL-отдела. А свой первый бизнес — это привоз артистов, организация концертов. Начинал в Ноябрьске на «Яблочке», потом — в Оренбурге, Тарко-Сале, Губкинском, Сургуте. А в 16 лет я начал первое дело — дискотеку в стиле 80-х с группой «Комбинация». И сразу же прогорел — неправильно рассчитал стоимость зала. Пришлось продать машину, взять кредит и идти работать по найму.

— Как вы выбрались из той ситуации и пришли к тому, что есть сейчас?

— Работал оператором-кассиром два года, потом ведущим экономистом в центральной городской больнице. Но параллельно, с 17 лет, я продолжал заниматься артистами, вожу их до сих пор. В какой-то момент понял, что работа по найму меня не устраивает, и решил уйти в собственный бизнес.

— Какой был ваш первый крупный бизнес?

— Компания «Североавтоальянс». Мы занимаемся транспортными услугами для нефтегазовых предприятий. Это направление у меня до сих пор, там партнером является мой отец. А потом на его базе я выкупил долю в компании «Серебряный источник» и постепенно полностью его приобрел, начал развивать производство бутилированной воды. Уже на базе этого опыта перешел к франшизам.

— Как вы пришли к тому, чтобы брать франшизы, а не развивать собственный бренд?

— У меня был детский центр «Лукоморье», я его открыл спонтанно. Но потом задался вопросом: зачем тратить время на то, в чем не разбираешься, если можно заплатить за чужой опыт? Мы все время платим за учебу. Так и с франшизой — ты платишь процент, а тебя учат. Если бы я был с детства ресторатором, может, думал иначе. А так — это прагматичный подход.

— У вас много бизнесов. А есть желание создать что-то свое, уникальный бренд, который будет ассоциироваться именно с вами?

— Есть желание на базе производства бутилированной воды сделать свои соки, а также ямальские деликатесы. Мы уже пробуем внедрять что-то свое в франшизы. Например, в «Теслабургере» до нас не было бургера из оленины, а мы его внедрили, и он продавался лучше обычных. Так же со «Стардоксом» и «Шоколадницей». Мы хотим создать некий уникальный продукт, которого на рынке нет, и апробировать его. Вопрос времени.

— Вы резидент арктической зоны, сотрудничаете с центром «Мой бизнес». Насколько важна такая поддержка? Возможен ли крупный бизнес на Ямале без нее?

— Это вполне возможно, но поддержка очень важна. Они не только компенсируют часть затрат — например, 10% от вложенных 445 миллионов — это приятно, хотя и не гигантская сумма. Но самое главное — они верят в местных предпринимателей, внушают им уверенность. Плюс льготное кредитование: банки дают под 23-24%, а через «Мой бизнес» можно взять под 3%. Это позволяет не забирать деньги из оборота, а пользоваться кредитом. Если бы не их толчок и вера, многие, включая меня, не решились бы.

— Вы планируете расширяться за пределы Ноябрьска?

— Мы рассматриваем варианты. «Шоколадницу», например. А производство воды будем поставлять оттуда, завод должен быть в одной локации, а реализацию можно наладить и там.

— С какими главными вызовами сталкивается предприниматель на Ямале?

— Самый главный вызов — это ты сам. Ты должен понять, хочешь ли ты этого, и делать. А специфика Ямала в том, что здесь не Тюмень и не Петербург, где масса людей. Наша территория меньше, покупательская способность ниже. Приходится прилагать больше усилий, чтобы товар или услуга были востребованы. Вызов — это понять, что ты здесь живешь, кто ты есть, и что ты можешь.

Павел Булатов презентует Шоколадницу Фото: Азат Газизов

— Что, на ваш взгляд, местные власти могли бы сделать еще для поддержки бизнеса?

— Создать более дешевые условия кредитования для тех, кто вкладывается в Ямал. Разработать налоговые льготы для тех, кто уже показал, что может развивать регион. Пусть на 3-5 лет уменьшить налоговую базу, убрать часть отчетности, снизить налог на прибыль. Это должно быть не для всех, а для тех, кто уже доказал свою состоятельность. Власти на местном уровне в рамках законодательства могут это сделать. Примеры есть в других регионах.

— У вас был опыт попытки баллотироваться в законодательные органы. Почему вы решились и почему в итоге ушли?

— Я баллотировался в Тюменскую областную думу от партии «Новые люди». Мне понравилась их идеология, мышление. Но совмещать бизнес с политикой, особенно в наше время, когда бизнес и так требует постоянной борьбы, очень сложно. Я считаю, что в политику должны идти предприниматели с огромным опытом, когда их бизнес уже сформирован и не требует ежедневного вмешательства. Тогда они могут бороться за права людей и бизнеса, потому что сами все это прошли. А я пока не готов оставить бизнес.

— Значит, в будущем мы можем увидеть вас в политике?

— Когда бизнес сможет работать без моего постоянного участия, я с удовольствием вернусь к этому вопросу. Пока же ждите от нас новых бизнес-проектов, в том числе и воды с морошкой.

— Что бы вы посоветовали молодому человеку из Ноябрьска, который мечтает о своем деле?