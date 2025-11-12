Чемпиона мира из ХМАО встретили в аэропорту Сургута шумным праздником

Праздник для чемпиона организовала Федерация вольной борьбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортсмена из Сургута (ХМАО) Рустама Гаджимурадова, завоевавшего золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе в Греции, встретили в аэропорту родного города с праздничной программой. Торжественную встречу для чемпиона организовала Федерация вольной борьбы. Об этом написали в telegram-канале SiTV.

«Рустам Гаджимурадов вместе с тренером вернулся из Греции, где проходило Первенство мира по спортивной борьбе. Сургутянин завоевал золотую медаль. Федерация вольной борьбы подготовила для победителя шумный и яркий прием», — пишут в посте.

Спортсмен вернулся из Лутраки, где одержал победу над соперниками из Испании, Украины и России в весовой категории до 77 кг. По возвращению в родной город, его встретили народные танцы и песни от коллег.

Другой югорский призер турнира, Арсений Ермаков, ранее говорил, что главная мотивация для него — поддержка родных и близких. Они всегда рядом, помогают и вдохновляют его в трудные моменты. Спортсмен взял бронзовую медаль по дисциплине «грэпплинг-ги» в весовой категории 92 килограмма.