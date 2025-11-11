Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Обеспеченность населения врачами в Курганской области выросла, но все еще отстает от России

В Курганской области зафиксирован рост числа врачей
12 ноября 2025 в 03:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обеспеченность врачами в Курганской области выросла на 3%

Обеспеченность врачами в Курганской области выросла на 3%

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области выросла обеспеченность населения врачами, однако регион все еще испытывает дефицит кадров по сравнению со средними показателями по стране. С начала года показатель увеличился на 3%, достигнув отметки в 28,75 врачей на 10 тысяч населения. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РФ.

«Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи составила 28,75 врачей на 10 тысяч населения. С начала года показатель увеличился на 3%», — сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации на сайте ЕМИСС.

Несмотря на положительную динамику, регион значительно отстает от общероссийского уровня. В среднем по стране на 10 тысяч населения приходится 43,35 врача, что существенно выше, чем в Курганской области.

Продолжение после рекламы


Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за последние годы дефицит врачей сократился вдвое. В 2025 году в регионе впервые зафиксирован положительный кадровый баланс. Кроме того, за год число фельдшеров скорой помощи увеличилось на 4%, а их обеспеченность за пять лет выросла на 7,7%, превысив средние показатели по России и УрФО.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал