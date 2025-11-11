Обеспеченность населения врачами в Курганской области выросла, но все еще отстает от России

Обеспеченность врачами в Курганской области выросла на 3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области выросла обеспеченность населения врачами, однако регион все еще испытывает дефицит кадров по сравнению со средними показателями по стране. С начала года показатель увеличился на 3%, достигнув отметки в 28,75 врачей на 10 тысяч населения. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РФ.

«Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи составила 28,75 врачей на 10 тысяч населения. С начала года показатель увеличился на 3%», — сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации на сайте ЕМИСС.

Несмотря на положительную динамику, регион значительно отстает от общероссийского уровня. В среднем по стране на 10 тысяч населения приходится 43,35 врача, что существенно выше, чем в Курганской области.

