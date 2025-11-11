Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Дачники ХМАО под Сургутом стали получать электричество через новую подстанцию

12 ноября 2025 в 02:40
В 2025 году энергетики модернизировали сети в 10 дачных кооперативах Сургута

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Под Сургутом дачники в садовом товариществе «Север-1» начали получать электроэнергию через новую подстанцию. Энергетики завершили переподключение улиц Центральная, Береговая, Набережная и других к современному питающему центру. Об этом сообщает «Сургутские городские электрические сети» в группе «ВКонтакте».

«В ПСК „Север-1“ энергетики СГЭС переводят нагрузки улиц Центральная, Береговая, Набережная, Дорожная, Северная на новый питающий центр. В Сургутском районе завершается строительство подстанции 35/6 кВ для электроснабжения СОНТ „Победит-1, 2“, которые насчитывают свыше 6000 домовладений», — пишут в посте.

В кооперативе ГРЭС смонтировали новую трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВА и построили воздушные линии электропередачи. Модернизация велась три года — с 2022 по 2025 год.

В СГЭС уточняют, что за отчетный период трансформаторная мощность была увеличена на 1,34 МВА, а также смонтировано семь километров ЛЭП. До конца года планируется установить интеллектуальные системы учета с удаленной передачей данных.

Всего в 2025 году энергетики модернизировали сети в 10 дачных кооперативах Сургута и района, установив восемь трансформаторных подстанций суммарной мощностью 9,25 МВт. На эти цели направили 129 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске энергетики продолжают масштабную реконструкцию объектов для повышения качества теплоснабжения города. Мэр Дмитрий Кощенко проверил ход ключевых работ совместно с генеральным директором «Горэлектросети» Юрием Елиным и первым заместителем филиала «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» Александром Топаловым.

