Природа

Погода

В Тюмени днем потеплеет, а вечером похолодает и пойдет снег

12 ноября 2025 в 08:00
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 12 ноября температура воздуха составит -2 градуса. Погода будет облачной, но осадки ожидаются только в вечеру в виде снега, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 12 ноября температура наружного воздуха составит от -5 до -1 градусов. Утро: переменная облачность, без осадков. День: переменная облачность, без осадков. Вечер: переменная облачность, небольшой снег», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха — 69%.

