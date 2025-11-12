В Тюмени днем потеплеет, а вечером похолодает и пойдет снег
Ветер западный со скоростью 2 м/с
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 12 ноября температура воздуха составит -2 градуса. Погода будет облачной, но осадки ожидаются только в вечеру в виде снега, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 12 ноября температура наружного воздуха составит от -5 до -1 градусов. Утро: переменная облачность, без осадков. День: переменная облачность, без осадков. Вечер: переменная облачность, небольшой снег», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха — 69%.
