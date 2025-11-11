Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В тайнике Усольцевых нашли большую сумму денег

12 ноября 2025 в 03:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Крупную сумму деньги обнаружили спрятанной в машине

Крупную сумму денег обнаружили спрятанной в машине

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноярском крае в тайнике автомобиля семьи Усольцевых, которая пропала в конце сентября, обнаружено 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В тайнике транспортного средства семьи Усольцевых обнаружены денежные средства в размере 600 тысяч рублей. Купюры нашли при осмотре машины под рулем под панелью», — об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Как сообщало URA.RU ранее, в рамках расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых следователи допросили более 60 человек. Сейчас допрашиваются лица, которые находились в окрестностях поселка в интересующие следствие даты.

Продолжение после рекламы

Семья Усольцевых отправилась в туристический поход и потерялась недалеко от поселка Кутурчин. Исчезли двое взрослых и пятилетняя девочка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал