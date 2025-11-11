В тайнике Усольцевых нашли большую сумму денег

Крупную сумму денег обнаружили спрятанной в машине Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноярском крае в тайнике автомобиля семьи Усольцевых, которая пропала в конце сентября, обнаружено 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В тайнике транспортного средства семьи Усольцевых обнаружены денежные средства в размере 600 тысяч рублей. Купюры нашли при осмотре машины под рулем под панелью», — об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Как сообщало URA.RU ранее, в рамках расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых следователи допросили более 60 человек. Сейчас допрашиваются лица, которые находились в окрестностях поселка в интересующие следствие даты.

