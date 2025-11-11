Огонь повредил 10 квадратных метров грузовика Фото: Илья Московец © URA.RU

На 75-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск 11 ноября сгорел грузовик. В результате пожара пострадал один человек. Об этом сообщает МЧС Тюменской области на сайте.

«Сегодня в одиннадцатом часу дня поступило сообщение, что на 75 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск горит грузовой автомобиль. В результате происшествия пострадал один человек», — пишет пресс-служба.

Возгорание кабины автомобиля ликвидировали пожарные Ялуторовска. На месте работали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Огонь повредил 10 квадратных метров грузовика. Причины пожара и состояние пострадавшего уточняются.

Всего за сутки в Тюменской области зафиксировали шесть техногенных пожаров и 10 ДТП. Так на 12-м километре Велижанского тракта загорелась хозяйственная постройка, а в селе Армизонское пожар охватил двухэтажный жилой дом из-за короткого замыкания.

На улице 50 лет Октября горело неэксплуатируемое здание из-за неосторожного обращения с огнем. Также в Тобольске на улице Верхнефилатовская был пожар, огнеборцы эвакуировали четырех человек, двое спасены, один травмирован.