Беспилотная опасность введена в нескольких областях России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Опасность БПЛА объявлена в ряде регионов России, под угрозой оказался Кавказ: онлайн-трансляция. Также в калужском аэропорту был введен запрет на совершение посадок и отправки ряда авиарейсов. Об этом сообщили губернаторы и в региональных МЧС. Подробности отражения атаки — в материале URA.RU.

03:45 Четыре рейса отменены на взлет и посадку в аэропорте Калуги из Санкт-Петербурга и Минеральных вод. Информация следует из онлайн-табло авиагавани.

03:41 На территории Ставропольского края также объявлена беспилотная угроза. Информацию разместил губернатор края Владимир Владимиров в telegarm-канале.

Продолжение после рекламы

03:39 В авиагаванях Владикавказа (Беслан) и Грозный (Северный) зарыли небо из-за временных ограничений. Данное решение принято для безопасности осуществления авиаперелетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиация Артем Кореняко.

03:37 В Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. При обнаружении БПЛА или его обломков граждан просят не приближаться, не трогать их и не вести фото- и видеосъемку работы ПВО. Об этом заявил губернатор республики Казбек Коков в официальном telegarm-канале.

03:35 В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения приведена в действие. Об этом рассказали в Оперштабе.

03:33 В Северной Осетии — Алании введен режим беспилотной угрозы. Также возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Меняйло.

03:32 В Дагестане объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей просят укрыться в помещениях без окон, не подходить к окнам и быть готовыми к перебоям с мобильным интернетом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

03:31 Ранее в ряде регионов РФ была объявлена угроза БПЛА: в Воронежской области, Краснодарском крае, Ростовской области. Оповещения были распространены РСЧС.

03:29 В аэропорту Калуги временно ограничили прием и вылет рейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.