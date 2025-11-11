Mclaren 765LT может разогнаться до 100 километров в час за 2,8 секунды (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбурге заметили редкий спортивный автомобиль McLaren 765LT. Очевидцы поделились фотографиями машины, которая, по их словам, единственная в городе. Начальная цена такого автомобиля — 33 миллиона рублей.

«McLaren 765LT — единственный в Екатеринбурге. Здесь только один такой. Это не просто McLaren, a 765LT. LT — значит Longtail, длинная аэродинамическая задняя часть и продуманная геометрия для максимального контроля на любой скорости», — поделился аккаунт sportcarclub_ekb в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Мощность двигателя автомобиля составляет 765 лошадиных сил, а вес — чуть больше 1300 кг. Разгон до 100 километров в час занимает всего 2,8 секунды, до 200 — 4 секунды, а до 300 километров в час — 10 секунд. Всего в мире выпущено 765 таких машин. Цена автомобиля — от 33 до 73 миллионов рублей в зависимости от тюнинга машины.

