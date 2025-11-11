Останина: госпрограмма — единственный способ молодой семьи получить жилье
Депутат предложила сделать ставку по социальному жилью не выше 2%
Государственная программа «Молодая семья» является единственным реальным способом для нуждающихся семей с детьми приобрести собственное жилье. Такое мнение высказала депутат Госдумы Нина Останина, комментируя обсуждаемую инициативу о дифференцированной ставке по семейной ипотеке.
«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу „Молодая семья“. Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо», — приводит слова Нины Останиной Life.ru.
Депутат также раскритиковала обсуждаемую инициативу о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, назвав проценты (от 4% до 12% в зависимости от числа детей) слишком высокими. В качестве более справедливого решения она предложила установить базовую льготную ставку на уровне 2% с последующим уменьшением за каждого ребенка. Кроме того, Останина считает необходимым изменить условия госпрограммы «Молодая семья», увеличив возрастной порог для участия, который сейчас ограничен 35 годами.
Ранее депутаты фракции «Новые люди» предложили расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам получать льготный кредит с условием рождения или усыновления ребенка в течение трех лет. Национальное объединение строителей поддержало эту инициативу, отметив, что она может стимулировать молодые семьи к рождению детей. Обсуждение мер по поддержке семей с детьми ведется уже продолжительное время, среди ранее обсуждавшихся мер — снижение ставок и частичное погашение кредита при рождении ребенка.
