Останина: госпрограмма — единственный способ молодой семьи получить жилье

Государственная программа «Молодая семья» является единственным реальным способом для нуждающихся семей с детьми приобрести собственное жилье. Такое мнение высказала депутат Госдумы Нина Останина, комментируя обсуждаемую инициативу о дифференцированной ставке по семейной ипотеке.

«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу „Молодая семья“. Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо», — приводит слова Нины Останиной Life.ru.

Депутат также раскритиковала обсуждаемую инициативу о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, назвав проценты (от 4% до 12% в зависимости от числа детей) слишком высокими. В качестве более справедливого решения она предложила установить базовую льготную ставку на уровне 2% с последующим уменьшением за каждого ребенка. Кроме того, Останина считает необходимым изменить условия госпрограммы «Молодая семья», увеличив возрастной порог для участия, который сейчас ограничен 35 годами.

