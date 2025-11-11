Логотип РИА URA.RU
В аэропортах Грозного и Владикавказа ввели ограничения на полеты

12 ноября 2025 в 03:36
Аэропорты временно приостановили полеты

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили прием и вылет самолетов по соображениям безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в telegram-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.

Ранее представитель Росавиации уже сообщал о подобных мерах, направленных на обеспечение безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах у авиаперевозчиков.

