ХМАО предложил Совету Федерации поменять правила северного рыболовства

12 ноября 2025 в 04:27
Предложения учитывают короткий сезон промысла, сложную логистику и высокие издержки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХМАО предложил изменить федеральное законодательство о рыболовстве с учетом особенностей северных территорий. Инициативы представила заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Об этом сообщает департамент промышленности региона.

«Регион предложил скорректировать федеральные нормы, чтобы они учитывали специфику северных территорий: короткий сезон промысла, сложную логистику и высокие издержки. Наталья Огородникова представила инициативы по развитию рыбохозяйственного комплекса на заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — написано в telegram-канале ведомства.

Предложения включают упрощение распределения рыбопромысловых участков и расширение мер поддержки для малых предприятий в арктических районах. Это поможет сохранить традиционные промыслы коренных народов и снизить административную нагрузку на бизнес.

Продолжение после рекламы

В настоящее время в Югре работает 146 рыболовных организаций и действует 275 участков промышленного лова. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре река Казым обмелела до опасного уровня. Отметка критична для судоходства.

