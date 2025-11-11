Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тысячи рублей

Родителям увеличат размер пособия по уходу за ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 83 тысяч рублей в месяц в 2026 году, при этом родители сохранят право на выплаты даже при выходе на работу. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«В 2026 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет превысит 83 тысячи рублей в месяц. Это значительное увеличение по сравнению с 2025 годом, когда максимальная выплата составляет менее 69 тысяч рублей», — сказала Бессараб. Ее цитирует ТАСС.

Депутат подчеркнула, что с недавнего времени родители сохраняют право на получение пособия в полном объеме даже при выходе на работу до достижения ребенком полутора лет. Кроме того, за матерью сохраняется основное место работы, если она решит трудоустроиться в другой организации в период отпуска по уходу за ребенком. Пособие по уходу за ребенком традиционно составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два года, но с установленными законодательством ограничениями по максимальной сумме.

