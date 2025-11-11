В Подмосковье сбили украинский беспилотник
ПВО перехватила дрон на подлете к Москве
12 ноября 2025 в 04:36
В Москве уничтожили беспилотник
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ПВО сбила дрон ВСУ над небом Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб», — предупредил мэр столицы Сергей Собянин в официальном telegram-канале.
