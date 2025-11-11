Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Село Никольское на Камчатке перевели в режим повышенной готовности

12 ноября 2025 в 04:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за циклона на Камчатку обрушился снегопад

Из-за циклона на Камчатку обрушился снегопад

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти села Никольское на Командорских островах (Камчатский край) перевели силы и средства в режим повышенной готовности из-за второй волны мощного циклона. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Вячеслав Черныш.

«Силы и средства села Никольское переведены в режим повышенной готовности в связи со второй волной мощного циклона. Приняты необходимые меры для обеспечения энергоснабжения, несмотря на потенциальные риски, связанные с сильным ветром», — передает слова Черныша пресс-служба правительства.

Село Никольское — административный центр Алеутского муниципального округа (Камчатский край). В случае необходимости будут задействованы резервные источники питания.

Продолжение после рекламы

Ранее на Камчатку обрушился мощный циклон, который принес сильные снегопады. В некоторых районах провода обрываются под тяжестью снега и начинают искрить.  Также из-за погоды были отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал