Тайфун на Филиппинах унес жизни 12 человек, два млн эвакуированы

В результате мощного тайфуна на Филиппинах погибли по меньшей мере 12 человек, более двух миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома. Масштабная эвакуация затронула 15 регионов страны, где люди размещаются во временных убежищах. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Более 2 миллионов жителей были эвакуированы. Пострадали более 2,4 миллиона человек в 15 регионах, включая Центральный Лусон, автономный регион Бангсаморо в мусульманском Минданао (BARMM) и Западные Висайи», — пишет агентство Anadolu.

Тайфун «Фунг-Вонг» принес с собой проливные дожди и вызвал сильные наводнения. Местные власти сообщили о 28 раненых и двух пропавших без вести. Более 800 тысяч перемещенных лиц сейчас размещены примерно в 11 800 эвакуационных центрах. Подтвержденные случаи гибели людей зафиксированы в административном регионе Кордильера, долине Кагаян, Биколе и Западных Висайях.

