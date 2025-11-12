Защита самого богатого худрука пермского театра требует отклонить иск прокуратуры об его увольнении

Защита Мильграма требует отклонить иск прокуратуры об его увольнении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В суде Перми представители театра и минкульта оспорили полномочия прокурора, который требует уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма. Поводом стал конфликт интересов: Мильграм заключал контракты с режиссером Александром Пронькиным — мужем своей дочери Эвы. Рассмотрение дела началось 11 ноября.

«В Ленинском районном суде Перми представители художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма и министерства культуры Пермского края оспорили полномочия прокурора, требующего увольнения режиссера в связи с утратой доверия. Адвокат Мильграма заявила ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, утверждая, что прокурор Алексей Неустроев не имеет надлежащей доверенности для участия в процессе», — передает «Коммерсант-Прикамье».

В свою очередь Неустроев пояс­нил, что органы прокуратуры являются единой системой, в которой прокуратуры городов и районов подчиняются надзорному органу субъектов. При этом он может представлять интересы вышестоящего органа.

Ранее URA.RU сообщало о том, что иск прокуратуры поступил в суд 9 июля. Надзорный орган утверждает, что Мильграм нарушил антикоррупционное законодательство, заключив 12 контрактов на сумму 2,075 млн рублей со своим зятем Александром Пронькиным. Защита подчеркивает, что театр получил значительную выручку от спектаклей Пронькина — 500 тысяч рублей только за два предпоказа, а его гонорары были ниже рыночных.

Представители минкульта отметили, что увольнение сотрудника является правом, а не обязанностью работодателя. Суд отложил рассмотрение ходатайства, заседание продолжится 17 ноября.