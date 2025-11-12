Guardian: крупнейший военный корабль США вошел в воды Латинской Америки

Американский авианосец вошел в воды Латинской Америки Фото: Министерство обороны Великобритании

Крупнейший военный корабль США — авианосец USS Gerald R. Ford — появился в водах Латинской Америки. Судно вошло в зону ответственности Южного командования Соединенных Штатов, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Этот шаг стал новым этапом в противостоянии между США и Венесуэлой. Авианосец присоединился к другим боевым кораблям, атомной подводной лодке и авиации, базирующейся в Пуэрто-Рико», — уточнило издание.

Как пишет The Guardian, это самое масштабное военное присутствие США в регионе с 1989 года. На борту USS Gerald R. Ford находятся четыре тысячи человек, палубные истребители-бомбардировщики, самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения, многоцелевые вертолеты, а также военно-транспортные самолеты.

