ВСУ убили дронами уже 392 мирных россиянина за год

12 ноября 2025 в 05:18
Из-за дронов пострадали или погибли до 80% мирных граждан

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В 2025 году от ударов беспилотников по гражданским объектам в России погибли 392 человека. С начала СВО общее число погибших мирных жителей достигло 7175 человек, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«От ударов беспилотников по гражданским объектам в России в этом году погибли 392 человека, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник... Всего с начала СВО погибли 7175 гражданских, уточнил дипломат», — передает слова посла «Известия».

БПЛА превратились в главный инструмент нападений на гражданское население. Доля потерь и ранений среди мирных жителей, связанных с применением дронов, достигает 80%.

За последнюю неделю, по данным МИД России, от украинских артобстрелов и ударов БПЛА пострадали 113 граждан, 19 из них погибли, включая одного ребенка. Наиболее пострадавшие регионы — Белгородская и Брянская области, ДНР и Херсонская область.

