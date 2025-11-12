Танцоры из ХМАО покорили Москву на международном конкурсе «Звезды танцпола». Фото
Победа — результат подготовки под руководством хореографа Светланы Шантора
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Воспитанники студии «Ритм Данс» из Нефтеюганска (ХМАО) одержали победу на международном конкурсе «Звезды танцпола» в Москве. Коллектив получил четыре звания лауреатов первой степени и одну награду второй степени. Об этом рассказывает мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов.
«Нефтеюганские звездочки одержали блестящую победу в международном танцевальном конкурсе „Звезды танцпола“ в городе Москва. Образцовый коллектив хореографической студии „Ритм Данс“, представляющий наш город, достиг потрясающих результатов», — пишет глава города в telegram-канале.
Танцевальные номера «Цветик-семицветик», «Маленький серый мир», «Ботиночки» и «Дом в котором ждут» были отмечены высшими наградами конкурса. Коллектив также получил специальный приз от члена жюри, заслуженного хореографа Урала Сергея Смирнова.
Коллектив хореографическая студия «Ритм Данс»
Фото: telegram-канал мэра Нефтеюганска
Победа стала результатом многомесячной подготовки под руководством хореографа Светланы Шантора. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске стартовал VIII Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм «Северные встречи». Мероприятие проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».
