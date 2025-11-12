Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Танцоры из ХМАО покорили Москву на международном конкурсе «Звезды танцпола». Фото

12 ноября 2025 в 05:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Победа — результат подготовки под руководством хореографа Светланы Шантора

Победа — результат подготовки под руководством хореографа Светланы Шантора

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Воспитанники студии «Ритм Данс» из Нефтеюганска (ХМАО) одержали победу на международном конкурсе «Звезды танцпола» в Москве. Коллектив получил четыре звания лауреатов первой степени и одну награду второй степени. Об этом рассказывает мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов.

«Нефтеюганские звездочки одержали блестящую победу в международном танцевальном конкурсе „Звезды танцпола“ в городе Москва. Образцовый коллектив хореографической студии „Ритм Данс“, представляющий наш город, достиг потрясающих результатов», — пишет глава города в telegram-канале.

Танцевальные номера «Цветик-семицветик», «Маленький серый мир», «Ботиночки» и «Дом в котором ждут» были отмечены высшими наградами конкурса. Коллектив также получил специальный приз от члена жюри, заслуженного хореографа Урала Сергея Смирнова.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Коллектив хореографическая студия «Ритм Данс»

Фото: telegram-канал мэра Нефтеюганска

Победа стала результатом многомесячной подготовки под руководством хореографа Светланы Шантора. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске стартовал VIII Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм «Северные встречи». Мероприятие проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал