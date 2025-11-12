Победа — результат подготовки под руководством хореографа Светланы Шантора Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Воспитанники студии «Ритм Данс» из Нефтеюганска (ХМАО) одержали победу на международном конкурсе «Звезды танцпола» в Москве. Коллектив получил четыре звания лауреатов первой степени и одну награду второй степени. Об этом рассказывает мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов.

«Нефтеюганские звездочки одержали блестящую победу в международном танцевальном конкурсе „Звезды танцпола“ в городе Москва. Образцовый коллектив хореографической студии „Ритм Данс“, представляющий наш город, достиг потрясающих результатов», — пишет глава города в telegram-канале.

Танцевальные номера «Цветик-семицветик», «Маленький серый мир», «Ботиночки» и «Дом в котором ждут» были отмечены высшими наградами конкурса. Коллектив также получил специальный приз от члена жюри, заслуженного хореографа Урала Сергея Смирнова.

Продолжение после рекламы









1/3 Коллектив хореографическая студия «Ритм Данс» Фото: telegram-канал мэра Нефтеюганска