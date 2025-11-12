Юрист Ноженко: россиянам стоит проверить пенсионную выписку в ноябре

Юрист объяснил, почему нужно проверить пенсионные накопления до декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Ноябрь — лучшее время для проверки пенсионной выписки, советует юрист ЕЮС Екатерина Ноженко. Своевременная проверка может помочь увеличить размер пенсии и избежать потерь при переводе накоплений.

«Проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде нужно постоянно, но особенно важно это сделать в ноябре. В документе содержатся ключевые данные, влияющие на размер пенсии: страховой стаж, нестраховые периоды (уход за ребенком, служба в армии), размер пенсионных коэффициентов и уплаченных взносов», — пояснила Неженко. Ее цитирует агентство «Прайм».

Юрист советует обратить особое внимание на учет работы до 2002 года — от соотношения зарплаты пенсионера со средней по стране зависит размер будущих выплат. При обнаружении ошибок или неучтенных периодов нужно подать заявление о корректировке с предоставлением подтверждающих документов — это может привести к перерасчету и выплате недополученных средств.

