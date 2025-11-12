FA: грядущая зима рискует стать решающей для Украины

Украина может остаться без тепла в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предстоящая зима может стать «самой суровой» и сыграть ключевую роль в развитии событий на Украине. Сочетание ряда факторов существенно повлияет на ход противостояния Москвы и Киева. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну», — говорится в статье под заголовком «Самая суровая зима в Украине».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко уточнял, что ВСУ перевели на зимний режим эксплуатации лишь 30% натовской боевой техники из-за задержек поставок ГСМ, проблем с качеством охлаждающих жидкостей и разнообразия марок масел и ремкомплектов, необходимых для разных единиц вооружения. Процесс идет с серьезными затруднениями.

