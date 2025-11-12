В рейтинг лучших работодателей России вошли компании из Свердловской области
Среди лучших работодателей есть две металлургические компании из Свердловской области
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Несколько компаний из Свердловской области вошли в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes по итогам 2025 года. В список из 205 компаний попали семь предприятий, занимающиеся косметикой, металлургией, IT, одеждой и банковской деятельностью.
Рейтинг составлен с учетом параметров ESG, которые оценивают стратегию ведения бизнеса, включая заботу о природе, сотрудниках и обществе, а также размер штата. Участников распределили по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Рейтинг опубликован на сайте Forbes.
В группе «Золото» оказались металлургические компании «ВСМПО-Ависма» и Evraz, а также разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур», цифровой банк «Точка Банк». В категории «серебро» оказалась IT-компания Naumen, а в «бронзе» бренд одежды 12STOREEZ. В категорию «Платина» попал «Арнест ЮниРусь», которая также владеет производством косметики в Екатеринбурге на базе бывшей фабрики «Калина».
