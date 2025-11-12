В России предложили адаптивный режим труда на больничном

Работа на больничном может стать законной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуме предложили ввести адаптивный режим труда, который позволит сотрудникам работать во время больничного с сохранением дохода. Эта мера позволит работникам при нетяжелых заболеваниях продолжать выполнять свои функции в облегченном режиме. Об этом говорится в законопроекте, который направил на отзыв в правительство глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Действующее законодательство предусматривает лишь бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном). Это не соответствует современным реалиям, когда многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут весьма эффективно продолжать выполнять свои трудовые функции в облегченном режиме», — сообщается в пояснительной записке к проекту, которую приводит агентство РИА Новости.

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей 931. Введение адаптивного режима труда будет добровольным и возможным только по заявлению работника и при наличии медицинского заключения с рекомендациями по адаптации условий труда. За работником сохраняется средний заработок, а также право в любой момент прервать такой режим и оформить обычный листок нетрудоспособности. По мнению авторов инициативы, это позволит работникам сохранить 100% дохода, а работодателям — снизить издержки и избежать потерь из-за отсутствия ключевых специалистов.

