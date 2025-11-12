Логотип РИА URA.RU
В Губкинском творчество ямальских мастериц превратили в помощь детям. Фото

12 ноября 2025 в 06:31
Средства, собранные от продажи, будут перечислены для нужд детей Волновахского муниципального округа

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) прошла благотворительная выставка-продажа «Золотые руки женщины» в рамках проекта «Уютный Ямал». Мастерицы направили выручку от продажи изделий ручной работы на помощь детям из подшефных сел Анадоль, Свободное и Полковое (Волновахский муниципальный округ). Об этом сообщает администрация города в telegram-канале.

«В рамках проекта „Уютный Ямал“ в Губкинском прошла благотворительная выставка „Золотые руки женщины“. Все доходы от продажи чудесных творений будут направлены на нужды детей Волновахского муниципального округа», — пишет пресс-служба. На выставке представили вязаные игрушки, картины и предметы интерьера ручной работы.

Выставка «Золотые руки женщины»

Фото: telegram-канал администрации города Губкинский

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале общественная организация «Зеленая Арктика» объявила набор 30 добровольцев. Жители будут очищать арктические территории в районе села Мыс Каменный и природного парка «Ингилор».

