Средства, собранные от продажи, будут перечислены для нужд детей Волновахского муниципального округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) прошла благотворительная выставка-продажа «Золотые руки женщины» в рамках проекта «Уютный Ямал». Мастерицы направили выручку от продажи изделий ручной работы на помощь детям из подшефных сел Анадоль, Свободное и Полковое (Волновахский муниципальный округ). Об этом сообщает администрация города в telegram-канале.

«В рамках проекта „Уютный Ямал“ в Губкинском прошла благотворительная выставка „Золотые руки женщины“. Все доходы от продажи чудесных творений будут направлены на нужды детей Волновахского муниципального округа», — пишет пресс-служба. На выставке представили вязаные игрушки, картины и предметы интерьера ручной работы.

















