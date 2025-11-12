Под Екатеринбургом дорожники вышли на борьбу со снегом
Для безопасности расчищают дороги и обрабатывают их противогололедным материалом
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На участок трассы с 20-го по 30-й километр Екатеринбург — Реж — Алапаевск вышла спецтехника для очистки снежного наката. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
«Из-за перепада температур и небольших снегопадов спецтехника вышла на участок с 20-го по 30-й километр автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Комбинированная дорожная машина расчищает проезжую часть от снежного наката», — написали дорожники в своем telegram-канале.
После для обеспечения безопасного и комфортного движения на дороге проводится дополнительная обработка противогололедным материалом. Дорожные службы призывают водителей быть внимательными и следовать рекомендациям, чтобы минимизировать риски на дорогах в зимний период. Также представители Госавтоинспекции предлагают сообщать о дорогах, где нужна уборка.
