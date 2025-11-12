Логотип РИА URA.RU
Под Екатеринбургом дорожники вышли на борьбу со снегом

12 ноября 2025 в 06:56
Для безопасности расчищают дороги и обрабатывают их противогололедным материалом

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На участок трассы с 20-го по 30-й километр Екатеринбург — Реж — Алапаевск вышла спецтехника для очистки снежного наката. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«Из-за перепада температур и небольших снегопадов спецтехника вышла на участок с 20-го по 30-й километр автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Комбинированная дорожная машина расчищает проезжую часть от снежного наката», — написали дорожники в своем telegram-канале. 

После для обеспечения безопасного и комфортного движения на дороге проводится дополнительная обработка противогололедным материалом. Дорожные службы призывают водителей быть внимательными и следовать рекомендациям, чтобы минимизировать риски на дорогах в зимний период. Также представители Госавтоинспекции предлагают сообщать о дорогах, где нужна уборка.

