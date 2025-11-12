В Венесуэле создают единую систему национальной защиты на фоне нападений США на свои корабли

Мадуро подписал закон, регулирующий всеобщую оборону страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о создании командования всеобщей обороны страны на фоне обострения обстановки в Карибском регионе. Новая структура объединит вооруженные силы, правоохранительные органы, государственные учреждения и народные организации в единую систему национальной защиты.

«Сегодня мы даем ход закону о командовании всеобщей обороны нации — это закон, который закрепляет боливарианскую доктрину», — заявил Мадуро. Трансляцию выступления вел телеканал VTV.

По его словам, закон институционализирует структуру органов, созданных в рамках «концепции всеобщей обороны», и предусматривает формирование команд обороны на национальном, региональном и муниципальном уровнях. «[Команды] будут включать все государственные институты, военную и гражданскую составляющие, а также народную власть», — пояснил глава государства. Главной задачей системы обороны станет подготовка общества к защите страны в любых условиях.

Продолжение после рекламы

Принятие закона происходит на фоне обострения обстановки в Карибском регионе. С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения катеров возле побережья Венесуэлы, на которых, как предполагается, перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США рассматривают варианты нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро во главе страны сочтены, но заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. Президент Колумбии Густаво Петро выступил против действий США, обвинив Трампа в желании завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком и заявив о нарушении международного права. Петро также указал на гибель 27 граждан латиноамериканских стран в результате ударов по судам.