Трамп пожаловался, что в США некому делать ракеты

Президент США Дональд Трамп пожаловался на сложности с поиском рабочих для производства боевых ракет. По его словам, к такой работе нельзя привлечь неопытных сотрудников.

«Нельзя просто сказать, что страна приходит и инвестирует 10 миллиардов долларов, чтобы построить завод, и набрать людей из числа безработных, которые не работали по пять лет, и они начнут делать ракеты. Это так не работает», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что производство ракет — сложный процесс, который требует квалифицированных специалистов. По его словам, необходимо обучать людей, если определенных талантов не хватает.

С 1 октября в США начался шатдаун — приостановка работы федерального правительства. Из-за этого более миллиона военнослужащих служат без оплаты. Кроме того, США временно прекратили поставки вооружения в страны НАТО, так как почти 75% сотрудников Госдепа, отвечающих за поставки оружия, отправлены в неоплачиваемый отпуск.