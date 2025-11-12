Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп не исключил, что его дети пойдут по стопам отца

Трамп допустил, что каждый из его детей мог бы стать президентом США
12 ноября 2025 в 06:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп: Не знаю. Думаю, в каком-то смысле они все могли бы

Трамп предположил, кто из его детей может стать президентом США

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый из его детей потенциально мог бы стать главой государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«В каком-то смысле они все могли бы [стать президентами]», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, кого из своих детей он видит будущим президентом. Трансляция ведется на телеканале Fox News.

У Дональда Трампа пятеро детей. Во время его первого президентского срока дочь Иванка занимала пост советника в Белом доме, однако позже отошла от политики. В последней избирательной кампании Трампа активное участие принимали сыновья Дональд-младший и Эрик. Кроме того, у Трампа есть дочь Тиффани и младший сын Бэррон, который сейчас учиться в Нью-Йоркском университете.

Продолжение после рекламы

Ранее Эрик Трамп — исполнительный вице-президент Trump Organization и третий сын бывшего президента США Дональда Трампа — не исключил своего участия в президентских выборах. Также он допустил, что в борьбу за пост главы государства могут вступить и другие члены семьи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал