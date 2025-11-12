Трамп не исключил, что его дети пойдут по стопам отца

Трамп предположил, кто из его детей может стать президентом США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый из его детей потенциально мог бы стать главой государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«В каком-то смысле они все могли бы [стать президентами]», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, кого из своих детей он видит будущим президентом. Трансляция ведется на телеканале Fox News.

У Дональда Трампа пятеро детей. Во время его первого президентского срока дочь Иванка занимала пост советника в Белом доме, однако позже отошла от политики. В последней избирательной кампании Трампа активное участие принимали сыновья Дональд-младший и Эрик. Кроме того, у Трампа есть дочь Тиффани и младший сын Бэррон, который сейчас учиться в Нью-Йоркском университете.

Продолжение после рекламы