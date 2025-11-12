Логотип РИА URA.RU
Россиянам рассказали, что сейчас происходит в Красном Лимане

Киселев: ВСУ разграбили Красный Лиман, у людей нет питьевой воды
12 ноября 2025 в 06:35
ВСУ не выпускают людей из Красного Лимана, завил военный эксперт

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подконтрольный ВСУ Красный Лиман в ДНР разграблен. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, в городе серьезные проблемы с водоснабжением и подвозом продуктов питания.

«В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным — это с питьевой водой. <...> В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлолом в Славянске, на приемку в районе центрального рынка», — сообщил Киселев. Его слова передает РИА «Новости».

Он отметил, что ВСУ практически полностью разграбили город — пострадали как частные дома, так и производственные объекты. Также Киселев утверждает, что ВСУ не выпускают жителей из города и не разрешают им эвакуироваться.

В 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной вблизи Красного Лимана (ДНР), усилились панические настроения. Командование направляет к населенному пункту неподготовленных военнослужащих.

Спецоперация РФ на Украине

