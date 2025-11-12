Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Песков не увидел ничего странного в приветствии Токаева Трампу в Вашингтоне

Песков не удивился приветствию Токаева Трампу
12 ноября 2025 в 06:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков рассказал, что видел приветствие Токаева Дональду Трампу

Песков рассказал, что видел приветствие Токаева Дональду Трампу

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего странного в приветствии президента Казахстана Токаева американскому лидеру Дональду Трампу во время визита в Вашингтон. Токаев ранее назвал Трампа «великим лидером» и выразил уверенность, что он послан «вернуть здравый смысл и традиции» в политику США.

«Конечно», — заявил Песков в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос, видел ли он приветствие казахстанского лидера. Он отметил, что подобные формулировки в адрес американских лидеров не являются редкостью. По его словам, похожие слова звучали и в открытой части переговоров на Аляске.

В преддверии текущего дня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осуществил двухдневный визит в Москву. В рамках визита состоялись переговоры в Кремле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По завершении официальной части Владимир Путин предложил продолжить диалог в неформальной обстановке после ужина.

Продолжение после рекламы

Российский лидер подчеркнул, что предстоящая встреча будет проходить в дружественной и спокойной атмосфере, и сообщил о своем намерении пригласить казахстанского лидера для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов в более непринужденной обстановке за чашкой чая. Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил о своем желании поделиться с российским президентом своими мыслями и наблюдениями, назвав его старшим товарищем, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал