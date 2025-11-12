Топ городов России, куда можно дешево улететь в ноябре из Екатеринбурга
Самый дешевый отдых с перелетом и проживанием на пару дней может стоить 18 тысяч рублей
С окончанием осени многие жители Екатеринбурга ищут возможность сменить обстановку и провести короткий отпуск. Несмотря на холод и дождливую погоду, ноябрь 2025 года предлагает несколько недорогих вариантов для путешествий по России. URA.RU собрал самые интересные предложения.
Санкт-Петербург
Чтобы посмотреть северную столицу России можно потратить около 30 тысяч рублей за двоих. Примерно столько будет стоить перелет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и проживание 5–7 дней. Если хочется жить в центре, то цена такого тура может достигнуть 45 тысяч рублей.
Юг России
Для тех, кто хочет немного согреться, есть туры в Сочи от 18 до 20 тысяч рублей, но без питания. С завтраком цена будет около 30 тысячи за пять ночей. Если захотелось сделать оздоровительный тур, то цена посетить Ессентуки составит от 20 до 40 тысяч рублей. А за поездку в Краснодар на три дня можно отдать около 40 тысяч рублей.
Казань
Уехать в столицу Татарстана на четыре дня можно за 30 тысяч рублей. Гостиницы и апартаменты для пар с питанием можно найти и до 40 тысяч рублей. Если вам хочется тур для знакомства с городом, то без перелета он может стоить вам от 10 до 20 тысяч рублей.
