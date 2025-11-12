Взяли в тайгу 600 тысяч рублей: что удалось выяснить про таинственную пропажу Усольцевых

Усольцевы в тайгу взяли большую сумму денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При досмотре автомобиля семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября в тайге, обнаружен тайник с 600 тысячами рублей. По данным поисковых служб, рассматриваются различные версии происшествия. Находка может стать важной деталью в расследовании.

За недели активных поисков спасателям не удалось выйти на след таинственно исчезнувшей семьи. Некоторые предполагают, что они могли сбежать в Таиланд. Однако основная версия гласит, что они стали жертвой несчастного случая. Последние новости о деле семьи Усольцевых — в материале URA.RU.

В авто Усольцевых нашли большую сумму денег

При осмотре авто семьи Усольцевых, которая бесследно пропала в тайге во время похода, обнаружен тайник с 600 тысячами рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Тайник был спрятан в автомобиле под панелью руля.

Глава пропавшей семьи занимался бизнесом и руководил заводом по производству порошковой краски. Это может объяснить наличие крупной суммы денег.

По делу Усольцевых назначены генетические экспертизы

По делу об исчезновении семьи Усольцевых назначены две генетические экспертизы, а некоторых свидетелей допрашивают с применением полиграфа. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

Некоторым свидетелям проводят полиграф, отметили в ведомстве. При этом подробности проводимых экспертиз не разглашаются. В региональном главке СК подчеркнули, что официальная версия исчезновения семьи остается неизменной — несчастный случай.

Знакомые оценили новую версию пропажи Усольцевых

Бывший коллега Усольцева Александр Дымов сомневается в гипотезе о его поездке в Таиланд. Его слова передает aif.ru.

Дымов не видит соответствия между предполагаемой ситуацией и характером Усольцева. «С его-то жизненным оптимизмом, надо либо очень сильно утомиться здесь — до безысходности, во что не верю, либо загореться новым куражом — там, что запросто, — сказал Дымов. — Но зачем тогда эта фатальная драматургия? У меня не клеится с его образом».

В чем опасность места, где пропали Усольцевы

В районе исчезновения семьи наибольшую угрозу представляют рельеф и погода. Рассказал об опасностях района, где пропали люди, местный охотник Геннадий Белов в беседе с aif.ru.

«Я много в лесах бываю, те края, где пропала семья, тоже знаю, и по туризму, и по охоте. <...> В тех местах самое опасное — это рельеф и погода, как и в любых горах», — отметил Геннадий Белов. При этом он подчеркнул, что территория достаточно популярна среди туристов и хорошо изучена.

У полиции есть способ отследить Усольцевых, если те еще живы

Маловероятно, что семья сбежала за границу. Такое мнение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник МВД в отставке Олег Иванников. Он уточнил, что при попытке пересечь границу и воспользоваться банковскими картами или сотовой связью, правоохранительные органы смогли бы отследить операции, а значит потом выйти на след семьи.

«Когда нужно оперативно решить ту или иную задачу, сотрудники правоохранительных органов могут незамедлительно получить информацию как об операциях и их географии из банка, так и пеленгацию телефона от мобильных операторов. Поэтому такая информация сотрудникам полиции доступна», — пояснил он. Эксперт допускает два варианта: либо информации о банковских операциях и использовании сотовой связи нет, либо сведения скрываются полицией в интересах следствия.

Хронология событий

Усольцевых не могут найти уже больше месяца

В конце сентября (28 числа) в Красноярском крае пропала семья Усольцевых — они исчезли во время прогулки по туристической тропе в районе горы Буратинка. До настоящего момента их местонахождение не установлено. Проведенные масштабные поисковые мероприятия, в которых участвовали волонтеры и представители силовых структур, не дали результатов.