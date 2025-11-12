Логотип РИА URA.RU
На Западе заговорили о смене власти на Украине и близком окончании конфликта

Политолог Крайнер предсказал скорое возвращение Украины в «орбиту» России
12 ноября 2025 в 06:54
Политолог заявил, что власть в Киеве придется сменить

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ситуация на фронте свидетельствует о приближающемся завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил политолог Алекс Крайнер. По его словам, в связи с этим власть в Киеве придется сменить и стране придется вернуться в «орбиту» России.

«Я думаю, что касается Украины — это может означать близкий конец конфликта. Так что, в каком-то смысле, это хорошие новости для украинцев. Власть в Киеве придется сменить. Ей придется вернуться в орбиту России», — заявил Крайнер в интервью политологу Гленну Дисену на youtube-канале.

Он считает, что теперь западным державам будет сложнее поддерживать миф о возможности переломить ход конфликта в пользу Украины. Крайнер также связал приближающийся крах киевского режима с изменением подхода США к конфликту.

По его словам, лидеры России и США сейчас стремятся избежать глобального конфликта. В качестве доказательства он привел слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп предотвратят развязывание Третьей мировой войны.

Ранее издание The American Conservative писало, что западные государства должны отказаться от иллюзий касательно победы Украины в конфликте с Россией. По данным источника, западное «магическое» мышление может привести к глобальным последствиям, и единственной альтернативой подобному развитию событий может стать риск перерастания конфликта в Третью мировую войну.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

