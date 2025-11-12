Стало известно, сколько Челябинская область заработала на отдыхающих в санаториях

Регион вошел в топ-10 по количеству отдыхающих в здравницах Фото: Мария Чернышова © URA.RU

По итогам девяти месяцев 2025 года Челябинская область заняла десятое место в рейтинге российских регионов по количеству отдыхающих в санаториях. В местных здравницах за этот период отдохнули 113 тысяч человек, а доходы учреждений составили 2,5 млрд рублей. Соответствующую аналитику привел сайт «Санатории России».

«За первые девять месяцев 2025 года количество гостей в санаториях Челябинской области увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы по сравнению с прошлым годом увеличились на 18% и составили 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Лидером рейтинга стали санатории Краснодарского края, которые приняли более миллиона гостей. На втором месте здравницы Ставрополья, на третьем — Крым.

Продолжение после рекламы

В Уральском федеральном округе санатории Челябинской области заняли второе место. Лидером УрФО стали здравницы Тюменской области, которые за три квартала посетили 117,6 тысяч человек. Доходы региона составили 5,7 млрд рублей. На третьем месте — санатории Свердловской области, которые приняли 87,7 тысяч отдыхающих, заработавшие 2,8 млрд рублей. Замыкают рейтинг округа санатории Курганской области — за девять месяцев 2025 года их посетили более 25 тысяч человек (752 млн рублей).