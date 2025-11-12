Логотип РИА URA.RU
Пожар и потоп в Надымской больнице: эвакуировано 375 ямальцев. Видео

На Ямале в больнице после пожара в подвале затопило 340 квадратных метров
12 ноября 2025 в 07:16
Сигнал о возгорании поступил 11 ноября в 16:50

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Надымской центральной районной больнице произошел крупный пожар 11 ноября в 16:50. Возгорание в подвальном помещении потребовало полной эвакуации медицинского учреждения — свои кабинеты и палаты покинули 375 ямальцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО в telegram-канале.

«Сегодня в 16 часов 50 минут в пожарно-спасательную часть города Надыма поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении стационарного отделения ГБУЗ ЯНАО „Надымская центральная районная больница“. Самостоятельно эвакуированы 162 сотрудника медицинского персонала и 213 пациентов», — пишет пресс-служба.

Прибывшие пожарные обнаружили горение утеплителя на трубопроводах и плотное задымление подвала площадью 300 квадратных метров. Огонь удалось локализовать за 44 минуты.

Из-за прорыва трубы во время тушения водой затопило подвал площадью 340 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 46 спасателей и добровольцы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Видео: МЧС ЯНАО в telegram-канале

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске на улице Ленина 35Б (ЯНАО) вечером 7 ноября полностью сгорел автомобиль Kia Sorento. Предварительной причиной пожара считается умышленный поджог.

