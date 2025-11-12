Самый дешевый билет на «Щелкунчик» в Москве обойдется в 500 рублей
Россияне смогут посмотреть «Щелкунчика» не только в Большом Театре
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Самый дешевый билет на легендарный балет «Щелкунчик» в Москве обойдется в 500 рублей. Такие цены установлены на представления в Музыкальном театре имени Сац, которые пройдут 24 и 25 декабря, а также 19 февраля 2026 года в культурном центре «Меридиан».
«Музыкальный театр имени Сац предложит свою версию „Щелкунчика“, а цены на билеты варьируются от 500 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от места», — сообщает РИА Новости. По данным агентства, билеты в партер будут стоить от 900 до 2500 рублей, на балкон — от 500 до 1300 рублей.
Балет «Щелкунчик» часто связывают с Большим театром — главной сценической площадкой страны. Приобрести билеты туда непросто из-за высокой стоимости и большого спроса. Однако спектакль можно увидеть и в других театрах.
Так, например, ученики Детского балетного театра выступят в культурном центре «ЗИЛ» 18–20 декабря, а театр «Классический балет ХХI века» покажет спектакль в доме культуры «Коммунарка» 5 января. Также планируются постановки в «Строгино», «Москонцерт Холле», ООЦ имени Моссовета, фольклорном центре «Москва» и других театрах, включая выступления Санкт-Петербургского национального балета и Русского классического театра балета. Билеты варьируются по стоимости в зависимости от театра.
