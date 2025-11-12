На Украине скончался политик, против которого Зеленский вводил санкции: кто такой Геннадий Балашов*

Умер Балашов*, который не нравился Зеленскому Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом) скончался. Об этом сообщил украинский парламентарий Артем Дмитрук. Кто такой Балашов и чем он известен — в материале URA.RU.

Биография

Геннадий Балашов родился в феврале 1961 года в городе Днепропетровске (с 2016 года — Днепр). В период с 1976 по 1979 год он обучался в профессионально-техническом училище № 20 того же города. С 1979 по 1981 год проходил военную службу в воздушно-десантных войсках в Конотопе. Впоследствии он завершил обучение в Днепропетровском государственном университете по специальности «Экономика труда».

Карьера Балашова*

Балашов возглавлял на Украине торговый кооператив «Союз» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 1988 году Балашов возглавил торговый кооператив «Союз». Спустя два года он стал владельцем частного предприятия «Веролла», а также открыл в Днепропетровске первый коммерческий комиссионный магазин.

В 1992 году Балашов занял пост генерального директора акционерного общества «Москва». А через 10 лет основал частное предприятие «Агентство недвижимости „Липки“».

Он также занимал должность президента общественного фонда «Центр политических инициатив» и руководил управлением политики Днепропетровского городского исполнительного комитета.

В промежуток времени с 1998 по 1999 год Балашов совместно с Леонидом Черновецким создал партию «За красивую Украину» и возглавил ее. Однако после раскола в июне 1999 года основал новую партию под названием «Красивая Украина» и оставался ее лидером до 2003 года.

Был членом Общественного совета экспертов по вопросам внутренней политики при Президенте Украины. На парламентских выборах 2002 года выдвигал свою кандидатуру в одномандатном округе № 214 (Киев), где занял пятое место, получив поддержку 5 % избирателей.

В 2010 году выступал с призывами к населению отказаться от уплаты налогов, сопротивляться налоговым проверкам предприятий и использовать другие формы гражданского неповиновения.

Балашов* за время своей политической карьеры создал несколько партий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 2012 года активно продвигал концепцию ликвидации большинства налогов на территории Украины. Тогда же участвовал в парламентских выборах в округе 221, где занял шестое место, набрав 3,48 % голосов (3582 голоса).

В 2013 году определял себя как лидера движения «Украина без налогов». А во время событий Евромайдана получил известность благодаря видеороликам на YouTube, в которых критиковал сторонников Антимайдана.

20 марта 2014 года зарегистрировал партию «5.10», которая приняла участие в парламентских выборах на Украине в октябре 2014 года. По итогам голосования партия набрала 0,42 % голосов (67 тысяч) и не смогла пройти в парламент.

На выборах мэра Киева, состоявшихся 25 октября 2015 года, в первом туре Балашов занял 11-е место, получив 1,96 % голосов избирателей (17 127 человек). Партия «5.10», возглавляемая им, по партийному списку получила 16 073 голоса и не прошла в Киевский городской совет.

18 января 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в президенты Украины от партии «5.10». В первом туре президентских выборов, который прошел 31 марта 2019 года, он набрал 0,17 % голосов.

Также он являлся ведущим радиопрограммы «Стресс-шоу „Психология денег“», которая транслировалась на радиостанциях «Бизнес-радио» (93,8 FM) и «Киев 98 FM». Кроме того, у него была телепрограмма «Шоу Балашова „Психология денег“» на канале Business.

В начале мая 2014 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Балашова* Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Уголовные дела против Балашова

В марте 2014 года, Следственный комитет Российской Федерации возбудил против Балашова уголовное дело. Он обвинялся в публичных призывах к экстремизму и подстрекательстве к убийству двух и более лиц. По версии следствия, на митинге в Киеве Балашов публично призывал к насилию в отношении русских на территории Украины и в Крыму.

Также политик публично раскритиковал президента России Владимира Путина. Еще он призвал к подрыву российских труб, по которым газ шел через Украину в Европу.

В итоге, в начале мая 2014 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Балашова. После Росфинмониторинг включил Балашова в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В 2021 году Министерство внутренних дел Украины начало расследование в отношении Балашова по подозрению в незаконной застройке исторического центра Киева. Следствие утверждало, что Балашов осуществил строительство шестиэтажного здания в буферной зоне, прилегающей к объектам культурного наследия ЮНЕСКО — собору Софии Киевской и Киево-Печерской лавре.

Печерский районный суд Киева в сентябре 2021 года избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным украинского издания «Страна.ua» в 2022 году, Балашов Украину покинул.

Тогда Зеленский ввел санкции против не только Балашова*, но еще и нескольких граждан Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Зеленский ввел против Балашова санкции

Кроме то в отношении Балашова были введены санкции Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В число мер санкционного воздействия вошли: блокировка активов, находящихся на территории страны, отзыв лицензий, отмена официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности. Кроме того у попавших под санкции были расторжены торговые соглашения, прекращен культурный обмен и научное сотрудничество, а также отозваны все государственные награды Украины.