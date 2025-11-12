Логотип РИА URA.RU
России не разрешили построить новое здание посольства в Австралии

Россия проиграла в суде по делу о земельном участке для посольства в Австралии
12 ноября 2025 в 07:42
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Россия проиграла судебный процесс по участку в Австралии, где планировалось строительство посольства. Высокий суд страны вынес решение в пользу правительства, вернув землю Канберре. При этом Россия получит компенсацию, а Австралия оплатит половину судебных расходов российской стороны.

«В среду Высокий суд вынес решение в пользу федерального правительства, признав законы действительными. Тем не менее суд постановил, что Россия имеет право на компенсацию, а правительство также обязано оплатить половину судебных издержек России», — говорится в материале SBS News.

Спор начался из-за расторжения договора аренды, где планировалось построить российское посольство. После этого российская сторона обратилась в суд. Участок арендовали в 2008 году на 99 лет, в 2011-м дали разрешение на строительство посольства. Но в августе 2022-го Национальное столичное управление (NCA) расторгло соглашение — строительство не завершили в течение трех лет после получения разрешения.

Сначала федеральный суд признал расторжение незаконным, но потом парламент принял закон, который позволяет расторгнуть договор из соображений национальной безопасности. Высокий суд этот закон утвердил. В российском посольстве назвали действия Австралии «беспрецедентным и крайне нежелательным шагом».

