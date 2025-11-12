Доля отказов россиянам в кредитах достигла максимума за год

Кредит получает каждый пятый заемщик Фото: Илья Московец © URA.RU

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в октябре достигла рекордных 82% за год. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

«Доля отказов по розничным кредитам в России достигла годового максимума — в октябре 2025 года банки отклонили 81,9% заявок. Показатель вырос на 3,7% по сравнению с сентябрем и на 5,5% в годовом выражении», — передают «Известия» со ссылкой на данные НБКИ.

Среди регионов лидерами по отказам стали Кемеровская (83,7%), Новосибирская и Омская (по 83,4%) области. В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов составила 79,2 и 79,6% соответственно, при этом в столице за месяц показатель вырос максимально — на 4,9%.

Эксперты связывают ситуацию с ужесточением кредитной политики банков на фоне высокой ключевой ставки и роста долговой нагрузки населения. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение ставки до 16,5% пока недостаточно для возвращения на рынок заемщиков хорошего кредитного качества.

Банки концентрируются на клиентах с персональным кредитным рейтингом выше 750 баллов, соблюдая макропруденциальные ограничения ЦБ. Оживления кредитования эксперты прогнозируют не ранее второй половины 2026 года.