Как возместить расходы за пребывание ребенка в детском саду

Родители могут получить до 70% компенсации за пребывание ребенка в детском саду

Родители или законные представители детей, которые посещают государственные и муниципальные детские сады, имеют право на компенсацию части расходов за пребывание ребенка в учреждении. Об этом сообщил сенатор Игорь Мурог.

«Государство устанавливает минимальные уровни компенсации: не менее 20% от суммы, внесенной за первого ребенка, 50% — за второго и 70% — за третьего и последующих детей», — отметил Мурог в беседе с RT. По его словам, региональные власти могут повышать показатели и вводить дополнительные льготы для многодетных и малообеспеченных семей. Сенатор подчеркнул, что эта мера поддержки помогает снизить финансовую нагрузку на семьи и повысить доступность качественных образовательных услуг для всех детей.

Для оформления компенсации необходимо подать заявление и предоставить пакет документов (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, реквизиты счета для выплат, справка о составе семьи и квитанция об оплате) в бухгалтерии детского сада, в МФЦ, органах управления образованием или через портал «Госуслуги». В большинстве регионов срок рассмотрения заявления составляет от трех до шести рабочих дней, а выплаты поступают ежемесячно, начиная с месяца подачи документов. Сенатор напомнил, что право на частичное возмещение закреплено федеральным законодательством, а подробные условия определены законом «Об образовании».

