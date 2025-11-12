Арктическая воздушная масса принесет снег в Свердловскую область
Небольшой снег выпадет на севере Свердловской области
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Свердловской области 12 ноября ожидается поступление арктической воздушной массы, из-за чего в северной половине региона может выпасть небольшой снег. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В среду Свердловская область будет находиться на северо-восточной периферии антициклона, по которой в тылу циклона на территорию региона распространится арктическая воздушная масса. В приземном слое воздуха существенного похолодания не будет, температурных инверсий, свойственных антициклону, не ожидается... В северной половине области возможен небольшой снег», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Относительное похолодание продлится до вечера 13 ноября. После теплый сектор атлантического циклона, смещающегося со стороны Скандинавии в район Баренцева моря, достигнет Свердловской области. Температура воздуха в Свердловской области составит ночью от −3 до −8 градусов, а днем от −4 до +1 градуса.
В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −5 градусов, днем столбики термометров покажут около от 0 градусов до -2.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!