ВСУ атаковали Ростовскую область
12 ноября 2025 в 07:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ночь на 12 ноября 2025 года были отражены атаки беспилотных летательных аппаратов в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе Ростовской области. Пострадавших нет. В настоящее время ведется работа по установлению масштабов нанесенного ущерба, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал