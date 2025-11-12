Роспотребнадзор перечислил симптомы пневмонии

Роспотребнадзор рассказал, как определить пневмонию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии. К ним относятся кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение общего самочувствия.

Там пояснили, что пневмония — это воспаление легочной ткани, которое чаще всего возникает из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций.

Также в пресс-службе отметили, что пневмония может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других болезней, например, коронавирусной инфекции, кори, коклюша. Самое эффективное средство профилактики пневмонии — своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.

Среди мер неспецифической профилактики — соблюдение правил здорового образа жизни, полноценное питание, мытье рук с мылом или обработка их антисептиками, соблюдение социальной дистанции, регулярное проветривание и уборка дома. В Роспотребнадзоре предупредили: при появлении симптомов пневмонии не стоит заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться к врачу.