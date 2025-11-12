Логотип РИА URA.RU
Роспотребнадзор перечислил симптомы пневмонии

Роспотребнадзор: кашель, озноб, затрудненное дыхание — симптомы пневмонии
12 ноября 2025 в 08:09
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии. К ним относятся кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость и ухудшение общего самочувствия.

«Среди симптомов заболевания: кашель, подъем температуры тела, затрудненное дыхание, озноб, повышенная потливость, значительное ухудшение общего самочувствия», — рассказали в ведомстве РИА «Новости». Там пояснили, что пневмония — это воспаление легочной ткани, которое чаще всего возникает из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций.  

Также в пресс-службе отметили, что пневмония может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других болезней, например, коронавирусной инфекции, кори, коклюша. Самое эффективное средство профилактики пневмонии — своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.

Среди мер неспецифической профилактики — соблюдение правил здорового образа жизни, полноценное питание, мытье рук с мылом или обработка их антисептиками, соблюдение социальной дистанции, регулярное проветривание и уборка дома. В Роспотребнадзоре предупредили: при появлении симптомов пневмонии не стоит заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться к врачу.

Также в пресс-службе уточнили, что внебольничная пневмония диагностируется в первые 48 часов после появления симптомов: лихорадка, кашель, выделение мокроты и одышка. Наиболее тяжело болезнь протекает у пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.

