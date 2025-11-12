«Единая Россия» приостановило членство опального медиаменеджера из ХМАО

ЕР приостановила членство в партии Жанеты Матрунич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Членство директора муниципальной ТРК Пыть-Яха (ХМАО) «Пыть-Яхинформ» Жанеты Матрунич в «Единой России» приостановлено. По словам источника URA.RU в политическом истеблишменте, партия приняла такое решение после возбуждения в отношении нее уголовного дела.

«После возбуждения в отношении Матрунич уголовного дела было принято решение приостановить ее членство в ЕР. Это общая практика в таких случаях», — пояснил инсайдер.

В местном отделении партии подтвердили информацию. Директор «Пыть-Яхинформ» Матрунич обвиняется в превышении должностных полномочий. В основу легла прокурорская проверка, по результатам которой вскрылось незаконное трудоустройство ее несовершеннолетней дочери.

Перед этим прокуратура потребовала уволить Матрунич по утрате доверия. Перед этим мэр Пыть-Яха Сергей Елишев отправил ее в отставку в одностороннем порядке после проверки КРУ, вскрывшей нарушения, которые затем подтвердило надзорное ведомство. По данным собеседником, медиаменеджер входила в один из кланов мэрии, который подвергся чистке из-за коррупционного шлейфа.

Матрунич не согласилась с увольнением и восстановилась на работе — до возбуждения уголовного дела она успела выиграть суд первой инстанции. Мэрия намерена обжаловать решение, а Матрунич — оспорить результаты проверки, на основании которой ее отправили в отставку.