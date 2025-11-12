В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»
12 ноября 2025 в 08:06
В Республике Татарстан с 4:06 утра 12 ноября 2025 года введен режим «Беспилотная опасность». Данный режим активируется при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые движутся в направлении региона. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Республики.
