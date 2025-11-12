В Ставропольском крае после отражения атаки БПЛА загорелась промзона
12 ноября 2025 в 08:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Буденновском округе силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков уничтоженных БПЛА на территории промышленной зоны Буденновска возник пожар. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты и другие экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
